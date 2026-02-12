◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は4人全員が13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。

4大会連続出場で22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位で通過。3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）は2位、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）は3位、2大会連続出場の平野流佳（23＝INPEX）は5位だった。

独創性あふれるルーティンが武器の山田は1回目に高い飛び出しからマックツイストやアーリーチャックフリップなどを繰り出し、90.25点で2位発進。2回目は着地に失敗して点数を伸ばせずも3位で決勝に舞台に進出した。

山田は「1本目に自分のルーティンを決められたことが凄く大きかったかなと思います」とレースを振り返り「何か初めてっていうのもあって凄い楽しくできています」と笑顔を見せた。

予選からトリプル（コーク）が出るなどハイレベルな争いに「難易度が高かったんですけど。自分も、普段のワールドカップよりも難易度を上げて、いつもよりもちょっと難しくして。まあ緊張もあった部分もあるんですけど、ちゃんと1本目を決められたっていうのは凄い大きかったですね」。決勝に向け「ずっと夢に見ていた決勝の舞台なので…自分の思い描くようなルーティンができたらいいなと思います」と元気いっぱいに意気込みを語った。