【あすから】『ちいかわレストラン』沖縄パルコシティ店があすオープン “南国感”あふれる全6種の限定メニューにオープン記念グッズも
『ちいかわレストラン』の常設2店舗目となる沖縄PARCO CITY店が、あす13日にグランドオープンする。
【写真多数】入口でちいかわ・ハチワレ・うさぎがお出迎え！店舗イメージや限定メニュー、グッズなど
同店は、幅広い層のファンが楽しめるよう“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意。ちいかわやハチワレ、うさぎたちがおもてなしする。
沖縄パルコシティ店では、入口にてホール担当のちいかわとハチワレ、回転什器の上から“二代目料理長”のうさぎが出迎える。また入口左手には初代（くりまんじゅう）、二代目料理長（うさぎ）の肖像を設置。フォトスポットとして利用できる。
レストランでは、池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種に加えて、『日焼けシーサーのタコライス』（税込1870円）、ちいかわ、ハチワレ、うさぎを選んで注文できる『シュノーケルクリームソーダ』（イートイン各1430円／テイクアウト各1404円 ※税込）など全6種の沖縄限定メニューも用意。
併設のグッズショップでは、同レストランのオリジナルグッズを中心に取りそろえており、カフェ利用の有無にかかわらず買い物ができる。沖縄店オープン記念グッズは、同グッズショップのほか、公式オンラインストア「ちいかわマーケット」でも発売する。
【『ちいかわレストラン』沖縄パルコ店限定メニュー詳細（全6種）】
■日焼けシーサーのタコライス（税込1870円）
■めんそーれバナナスプリット（税込1870円）
■シュノーケルクリームソーダ クリアステッカー付き（ちいかわ・ハチワレ・うさぎ）
イートイン（税込各1430円）／テイクアウト（税込各1404円）
■シーサーのさんぴん茶トロピカルドリンク アクリルキーホルダー付き
イートイン（税込1650円）／テイクアウト（税込1620円）
