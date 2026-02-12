民意を反映した選挙結果とは認められない。国際社会は非難の声を上げ、民主化を求めるべきだ。

2021年2月のクーデターで国軍が実権を握ったミャンマーで総選挙が行われ、親軍勢力が上下両院の8割を超える議席を占めて圧勝した。

3月にも新議会を招集して大統領を選出し、4月に新政権が発足する見通しだ。大統領には軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官が就く公算が大きい。軍政による支配が事実上固定化することになる。

総選挙は国軍が自らの統治を確立する目的で強行した。民主派は排除されており、国軍派の勝利は最初から予想されていた。国内外から「見せかけの選挙」と批判されるのは当然だ。

20年の前回総選挙は、国家顧問兼外相だったアウンサンスーチー氏が率いた国民民主連盟（NLD）が圧勝していた。これに国軍が「不正があった」と主張してクーデターを起こし、選挙結果を無効にした経緯がある。

国軍は今回の総選挙で民意による勝利を演出しようと、市民に投票するよう圧力をかけた。それにもかかわらず、投票率は54％超にとどまったようだ。

前回の72％から大きく低下した投票率にこそ、民意が表れているのではないか。国民の反発と怒りは明らかだ。

国際社会は選挙結果を受け入れてはならない。

ミャンマーでは、民主派などの抵抗勢力に対して国軍が弾圧を続けており、殺害された民間人は8千人に迫る。

茂木敏充外相は当事者間の対話がないまま行われた選挙に「遺憾」を表明した。日本は引き続き、民主化や内戦停止を求めるべきだ。

ミャンマーは15年前に軍政から民政へ移管し、国軍系ながら改革派のテインセイン氏が大統領となって民主化へ向かった。

軍政時代に欧米などから受けた経済制裁は解除された。豊富な人材と天然資源を有する「アジア最後のフロンティア」と呼ばれ、日本を含む多くの外国企業が進出して経済を潤した。民主化はミャンマーに広範な利益をもたらす。

クーデター以降、経済制裁で疲弊するミャンマーを支援しているのは中国やロシアである。総選挙に監視団を派遣し、国軍支援の姿勢を鮮明にした。中ロの影響が増すと、ミャンマーの民主化はさらに遠のきかねない。

日本政府はミャンマーへの経済援助を長く続けてきた。日本には軍政から逃れた人を含め約13万5千人のミャンマー人が暮らす。

日本はミャンマーへの影響力が大きい東南アジア諸国連合（ASEAN）の国々や米欧などと協力し、対話の道を探りたい。

クーデター後、スーチー氏は国軍に拘束されたままだ。80歳になり、健康状態が心配される。早期解放を願う。