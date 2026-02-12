高齢者が公民館などに集まり、体操などの介護予防やレクリエーションを楽しむ「通いの場」活動に熱心に取り組んでいるとして、大分県は、日田市内の41個人と13団体に表彰状を贈った。市内では活動が盛んで、開設場所は108カ所に上っており、本年度は過去最多の個人・団体が表彰を受けた。

通いの場は、高齢者が身近な場所に集まって体を動かしたり茶話会を開いたりすることで、心身が衰える「フレイル」を防ぐ取り組み。県が勧める「めじろん元気アップ体操」を中心に、住民が主体となって公民館や集会所、個人宅などを会場に、さまざまな活動を展開している。

表彰式は1月23日に市役所で行われた。県の担当者が、通いの場で体操に3カ月以上取り組む90歳以上の41人を「いきいき元気で賞」▽通いの場を4年以上続ける12団体を「いきいきビッグ4year賞」▽通いの場が地域づくりにまで発展している1団体を「いきいき地域で賞」としてたたえた。

「いきいき地域で賞」を贈られた、同市京町の住民を中心につくる「いまいし元気クラブ」は10年ほど前に活動を開始。体操をベースに公園掃除などに取り組み、月1回カレーを振る舞う「カレーの日」も設け、高齢者のほか、子どもたちも集まる場として定着しているという。

代表してあいさつした同クラブの川添禮次郎さん（81）は「子ども食堂のような取り組みが日田でももう少し増えるといいな、と思っている。体操の方も頑張っており、今後もよろしく」と述べた。（稲葉光昭）