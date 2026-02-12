佐賀県白石町を拠点に強化合宿を行っている東京女子体育大体操競技部が11日、県内で体操競技や新体操に取り組む児童、生徒向けのレッスンを開いた。県が進めるアスリートの発掘や育成を強化する「SAGAスポーツピラミッド（SSP）構想」の一環。小学生から高校生までの約20人が同大コーチ陣の指導を受けた。

県はスポーツ団体の合宿を誘致して地域のスポーツ振興につなげようと、対象団体に「県スポーツ合宿補助金」を支給している。プロアスリートのほか一定以上の戦績を持つ団体が対象で、県民向けイベントなどの開催も条件という。

補助金を受けた同部は今月9日から4日間、白石町の体育館で強化合宿を実施。この日は、佐賀女子高新体操部や県内外の体操教室の生徒たちがレッスンに参加。体のほぐし方やダイナミックな演技に必要な体の動かし方だけでなく、同大オリジナルの「基本運動」などを学んだ。

同大は地域でスポーツ振興に貢献する人材の育成に力を入れているという。指導した同大講師の高橋佳子さんは「県の取り組みと教育理念がマッチした。生徒たちにも自然体で楽しんでもらえた」と話した。（松本紗菜子）