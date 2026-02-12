佐賀県伊万里市黒川町に建設が予定される産業廃棄物などの最終処分場について、計画に関係する地元住民の意見を集め、事業者と結ぶ環境保全協定の内容に関して話し合う「環境対策協議会」の発足式が10日夜、同市黒川町の黒川コミュニティセンターであった。

処分場を巡っては、予定地のある黒塩地区住民からの合意を持って県が建設を許可した経緯があり、同地区に隣接する地域の住民を中心に、計画や手続きに反対する声が多く上がった。

このため今回の協議会には、同市が「関係地区」と考える黒川町と牧島地区から、区長会やまちづくり団体、子ども会の関係者など24人が委員として参加。会長には、黒川町区長会の小島正一郎会長を選んだ。

発足式では冒頭、深浦弘信市長が「法律上、市が計画に対して『駄目』とは言えない。完成してから絶対に問題が起きないように、協議会で話し合ってもらいたい」とあいさつ。事業者側の出席もあり、同協議会と環境保全協定を結ぶ意向が示されたほか、具体的な工事計画を策定する上で必要なボーリング調査などを現地で3月ごろに行う予定であることが報告された。

協議会は今後、6月下旬までをめどに7回程度開かれ、環境保全協定の約束事項について話し合う。会議は公開で行われるほか、概要は市のHPにも後日掲載される。（糸山信）