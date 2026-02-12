佐賀県鳥栖市飯田町の市道に止まった軽乗用車内で、福岡県大刀洗町の会社員入口和俊さん＝当時（24）＝が他殺体で発見された事件は未解決のまま9日で22年となった。県警は事件解決に結びつく有力な手がかりを求め、情報提供を呼びかけている。

入口さんは2004年2月8日夜、一緒に遊んだ知人に仮眠を取って帰る旨を告げて別れた。翌朝、行方を捜す家族が九州自動車道東側の市道で側溝に脱輪した入口さんの車を発見。入口さんは鈍器のようなもので頭を数回殴られ、財布がなくなっていたという。

県警によると、これまでに延べ約12万人の捜査員を投入。事件発生から今年1月末までに不審者や不審車両などに関する情報が約200件寄せられたが、犯人特定には至っていない。

遺体発見から22年を迎えた9日午前、県警の樋口勝馬刑事部長、今井勝明捜査1課長、脇山賢一鳥栖署長が現場を訪れ、献花して事件解決を誓った。樋口刑事部長は報道陣の取材に「被害者やご遺族の無念を晴らすため、捜査を継続し、一日でも早く事件を解決したい」と語り、「どんな些細（ささい）なことでも、匿名でも構わないので情報提供と協力をお願いします」と呼びかけた。

午後には同市のJR鳥栖駅や商業施設「フレスポ鳥栖」で、県警本部や鳥栖署の警察官約20人が情報提供を呼びかけるチラシを市民らに配って協力を求めた。県警の専用通報ダイヤル＝080（1705）6726。（前田絵）