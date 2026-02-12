ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が宮崎春季キャンプ第3クールの11日、先発枠入りを猛アピールした。A組（1軍）のライブBP（実戦形式の打撃練習）に今春初登板して、打者6人から4奪三振。「もっとアピールしたい」と貪欲だ。

圧巻の30球だった。先頭の秋広は外角への鋭いスライダーで空振り三振。小久保監督がキャンプ序盤に高評価した打者を打ち取ると、谷川原と山本は球威がある直球で2者連続三振。昨季12本塁打の野村はスライダーでバットに空を切らせた。

鹿児島・大島高から入団して4年目の左腕は「カウントを取る球と決め球を投げ切ることがテーマだった。スライダーはそれができた」と納得の表情を浮かべた。昨季はプロ初登板を含む4試合に登板。今季はさらなる飛躍を期す。

先発陣は昨季175投球回の有原が日本ハムに移籍。小久保監督はその穴埋めを期待する若手3投手の一角に大野を挙げる。最速144キロだった直球も「球速以上の速さがあった」と話し、ライブBPに投げた7投手の中で最も高く評価した。

今春はB組（2軍）でキャンプをスタートし、10日の第3クールからA組に合流。評価を高めてきたが、ライブBPでは得意のカーブが抜ける場面もあった。「カーブは生命線。スライダー以上に精度を高めないと」。生き残りへ、気を引き締めた。 （鬼塚淳乃介）