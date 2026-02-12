箱根町では水道管が凍結・破損した影響で断水が続いていましたが、水の供給は再開しました。ただ一部の地区では、11日午後9時から12日朝にかけて“再び”断水、つまり供給を止めるということです。

■12日以降、太平洋側を中心に水不足か

断水は、水道管が破裂したことによる漏水が原因でしたが、もともとこの周辺は先月の1か月間に平年のわずか2％しか雨が降らず、水を供給する施設である配水池の水量が低下していました。そのため、水量を確保するために、11日夜に再び断水する判断に至ったということです。

実は12日以降、再び雨が降らない日が続く地域があり、特に太平洋側を中心に水不足が懸念されています。

東京都も先月下旬、貯水量が平年に比べて大幅に低くなっていることから、節水を呼びかけています。

■お湯になるまでの水…どう有効活用する？

──ただ、冬場の節水に戸惑う人が多いかと思いますが、どうすればいいのでしょうか？ 日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

この時期、水も冷たいですから、シャワーを浴びる時に、お湯になるまで、ついつい水を出しっぱなしにしてしまう人も多いと思います。

節水に詳しい防災士の矢野きくのさんによると、一般的な水道で蛇口をひねると1分間に12リットルの水が出るといい、この時期は、流しっぱなしのシャワーや湯船につかる人が多いため、水を無駄にしないよう、使い方に気をつける必要があるということです。

そこで入浴の場面では浴槽にためたお湯を、おけなどですくって使う「かけ湯」スタイルで洗うことも、節水につながります。

◇

また、調理の際などは、このお湯になるまでの水をためて、たとえば野菜を洗う時やゆでる時に使うなどすれば節水につながると、矢野さんは話していました。

──お湯になるまでの水の有効活用も大切ということですね。

ほかにも、トイレを流す際に「大」と「小」を使い分けるだけで平成初期のタイプでは1回につき10リットル、節水のタイプでは1回につき2リットル、節約できるそうです。

こういったことの実践はささいなことかもしれませんが、「家計単位でも節約につながるし、地域のみんなの積み重ねで水不足への効果は出ると思う」と矢野さんは話していました。

（2月11日放送『news zero』より）