ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）予選が１１日（日本時間１２日）に行われ、手負いの２０２２年北京五輪金メダリスト・平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、８５・５０点の７位で１３日（同１４日）の決勝へと駒を進めた。

平野は１月１７日のＷ杯第５戦（スイス・ラークス）決勝で１回目の途中に転倒し負傷。骨盤の右腸骨など複数箇所の骨折とヒザなどの打撲を負った。１０日の公式練習後には、痛みが残る状態であることを明かした上で出場の意向を示していたが、１回目は８３・００点で７位。２回目は８５・５０点と伸ばした。ケガを感じさせない演技だった。まずは予選を突破して連覇の権利を得た。

日本の第一人者は「ギリギリの状態で予選が始まった。本番この２本だけ痛みが出ても、なんとか通過しないといけないハイレベルな予選だったので、それなりに痛みも覚悟しながら、体とも戦いながら自分とも戦いながら、いまのところ何とか２本とも決めれて、無事通過できそうな順位なので決勝で自分のベストを尽くせればと思う」と語った。

日本勢は戸塚優斗（ヨネックス）が９１・２５点で２位、山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が９０・２５点で３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は８７・５０点で５位。４人全員が１２位までに入り予選を通過した。