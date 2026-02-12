NY原油先物3月限（WTI）（終値）

1バレル＝64.63（+0.67 +1.05%）



ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反発。トランプ米大統領が中東に２隻目の空母を移動させることを検討していると述べたことが買い手掛かり。先週末に米国とイランは協議を実施し、今週も再び対話すると報道されているが、日程はまだ定まっておらず、米国はイランに対する軍事的な圧力を強める傾向にある。米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、中東に展開する米空母はＵＳＳジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュとみられている。



時間外取引で３月限は堅調。通常取引序盤にかけて６５．８３ドルまで上値を伸ばした。ただ、その後は上げ幅を削っている。



