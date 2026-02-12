【経済指標】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（1月）22:30
結果　13.0万人
予想　6.5万人　前回　4.8万人（5.0万人から修正）

＊失業率（1月）
結果　4.3％
予想　4.4％　前回　4.4％

＊平均時給（1月）
結果　0.4％
予想　0.3％　前回　0.1％（0.3％から修正）（前月比）
結果　3.7％
予想　3.7％　前回　3.7％（3.8％から修正）（前年比）

米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油　+853万（4億2883万）
ガソリン　＋116万（2億5906万）
留出油 　-270.3万（1億2467万）
（クッシング地区）
原油　+107.1万（2511万）
＊（）は在庫総量

【発言・ニュース】
＊米１０年債入札
最高落札利回り　4.177％（WI：4.163％）
応札倍率　　　　2.39倍（前回：2.55倍）

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・人々が傍観者から労働市場へ参入している。
・賃金上昇が労働市場への参入を促している。
・ＦＲＢには利下げ余地が十分にあると考える。
・インフレの数値がＦＲＢの決定における鍵となる要素。
・今年のＧＤＰは４－５％に達する可能性が高い。
・ＡＩブームは生産性と経済成長を牽引し得る。

＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁
・インフレが高止まりしている。
・政策金利をやや景気抑制的な水準で維持すべき。
・追加利下げ実施なら、高インフレを長期化させるリスク。
・景気が抑制されている兆候はあまり見当たらない。
・多くの分野で需要が供給を上回っている。
・ＡＩなどがインフレ加速なく成長を可能に。
・ただ、その段階にはまだ至っていない。