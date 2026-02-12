【経済指標】

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（1月）22:30

結果 13.0万人

予想 6.5万人 前回 4.8万人（5.0万人から修正）



＊失業率（1月）

結果 4.3％

予想 4.4％ 前回 4.4％



＊平均時給（1月）

結果 0.4％

予想 0.3％ 前回 0.1％（0.3％から修正）（前月比）

結果 3.7％

予想 3.7％ 前回 3.7％（3.8％から修正）（前年比）



米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 +853万（4億2883万）

ガソリン ＋116万（2億5906万）

留出油 -270.3万（1億2467万）

（クッシング地区）

原油 +107.1万（2511万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米１０年債入札

最高落札利回り 4.177％（WI：4.163％）

応札倍率 2.39倍（前回：2.55倍）



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・人々が傍観者から労働市場へ参入している。

・賃金上昇が労働市場への参入を促している。

・ＦＲＢには利下げ余地が十分にあると考える。

・インフレの数値がＦＲＢの決定における鍵となる要素。

・今年のＧＤＰは４－５％に達する可能性が高い。

・ＡＩブームは生産性と経済成長を牽引し得る。



＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁

・インフレが高止まりしている。

・政策金利をやや景気抑制的な水準で維持すべき。

・追加利下げ実施なら、高インフレを長期化させるリスク。

・景気が抑制されている兆候はあまり見当たらない。

・多くの分野で需要が供給を上回っている。

・ＡＩなどがインフレ加速なく成長を可能に。

・ただ、その段階にはまだ至っていない。

