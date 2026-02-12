中国が揺れている──。表面上は平穏に見えるかもしれないが、水面下では激しい権力闘争が繰り広げられている。中国国営の通信社・新華社は1月24日、張又侠（ちょう・ゆうきょう）氏が「重大な紀律・法律違反の疑いで立件し、審査・調査を行うことが決まった」との記事を配信。すると翌25日、朝日新聞、読売新聞、NHKなど日本の主要メディアが一斉に張氏が「失脚」したと報じた。

中国情勢に明るくない多くの日本人にとって、張氏の知名度は決して高くないだろう。では、なぜ日本の大手メディアがこぞって記事を作成したのか、担当記者が言う。

「張氏は1950年生まれの75歳で、68年に人民解放軍に入隊しました。実は習近平国家主席の父親と張氏の父親は同郷で、共に中国共産党の同士として国共内戦を戦った“親友”だったのです。子供たちの代も結びつきは強く、張氏が2007年に中将に昇進すると、習氏は08年に国家副主席に抜擢されました。この頃から習氏は張氏を積極的に重用するようになります。習氏が13年に国家主席に就任し、張氏は17年に中央軍事委員会副主席、つまり制服組のトップに選出されたのです」

ここで確認しておきたいのは、中国の国営メディアは張氏が「立件」されたと報じたが、日本やアメリカなどのメディアは「失脚」と伝えたことだ。つまり張氏が重大な規律・法律違反を犯したというより、習氏との権力闘争に敗れた可能性を示唆している。

「実は最近の中国では権力闘争という言葉では言い表せないほどの異常事態が続いています。中国共産党が人民解放軍を統括・指導する最高意思決定機関『中央軍事委員会』は2022年、習氏を含めて7人の体制でスタートしました。ところが委員は相次いで姿を消していったのです。なぜ委員は表舞台に立てなくなったのか、それは汚職摘発運動の結果だというのが公式見解です。しかし、汚職摘発は“粛清”の口実だと指摘する専門家も少なくありません」（同・記者）

「習氏の私兵」となった解放軍

失脚したのは張氏だけでなく、中央軍委連合参謀部参謀長を務める劉振立（りゅう・しんりつ）氏も「立件」されている。この結果、中央軍事委員会は習氏と張昇民（ちょう・しょうみん）氏の2人だけになってしまった。

いや、2人のうち1人は習氏だから、「たった1人だけ、張昇民氏が生き残った」と見るべきなのかもしれない。

この“粛清の嵐”がどれほど日本にとって恐ろしいのか、時事通信が1月25日に配信した「『個人の軍隊』へ大転換 習氏が直接指揮も─中国」の記事を読めば一目瞭然だろう。

「時事通信は、7人の委員が2人になってしまったことを『習氏が中央軍事委員会を《解体》した』と表現しました。本来、人民解放軍は“共産党の軍隊”であるはずですが、時事通信は今回の粛清で“個人の軍隊”に変わったと指摘。通信社の記事ですから“個人の軍隊”と中立的な表現を選びましたが、要するに解放軍が習氏の“私兵”になったということでしょう。実際、記事には《台湾侵攻作戦を習氏が直接指揮する可能性もある》という衝撃的な一文もあります。もともと習氏にとって台湾統一は悲願であり、そのためには軍事侵攻も辞さないと公言しています」（同・記者）

田中三郎氏は中国軍事問題の研究家として知られる。防衛大学校から陸上自衛隊に進み、一貫して中国人民解放軍の調査、研究を積み重ねてきた。中国の専門家だけあり、自衛隊から外務省に出向した経験も持つ。

台湾侵攻への悪影響

田中氏は「そもそも今の解放軍幹部は、張氏だけでなく大半が習氏に抜擢されたメンバーです。習氏は自分が引き上げた幹部を自分で粛清しているのですから、間違いなく異常事態だと指摘できます」と言う。

「その一方で『人民解放軍が習氏の軍隊になった』と見るべきかどうかは注意が必要だと思います。そう分析したくなる気持ちは非常に理解できます。実際、習氏が解放軍に対するコントロールを強くしようと考えて次々に委員を粛清したのは事実でしょう。ただし、軍隊はピラミッド型の組織を必要とし、上下下達のトップダウンで動きます。最高幹部が次々に姿を消し、軍人ではない習氏が命令を下しても、解放軍が従うかどうかは別問題です。まして台湾侵攻という大作戦を習氏の独力で立案、実行するのは不可能です」

デイリー新潮が2025年12月に配信した、

「“暗闘”続きで揺らぐ『習近平』体制…中国が高市首相の“答弁”に異常な反発を示す理由 専門家は『“反日”で団結するために利用している』と解説」

との記事で、田中氏は張氏が管轄する第82集団軍の一部と、習近平氏を警護する特別勤務部隊（党中央弁公庁警衛局部隊）による武力衝突が昨年8月に発生した可能性を指摘した。

共産党高官3人が“突然死”

「張氏の失脚については『張氏は親しい同士と勉強会を開いていたところ、そこに公安部が強襲をかけ、張氏の身柄を拘束した』という、まるで見てきたかのような情報も飛び交っています。実際に公安部が強襲をかけたかは不明ですが、複数の情報を総合すると張氏が軟禁状態に置かれているのは事実のようです。もともと張氏は台湾侵攻には強く反対しており、そのために習氏と袂を分かち、敵対関係に陥ったと見られていました。昨年8月の武力衝突も習氏に台湾侵攻を思いとどまらせるための一種の示威行為と考えるべきですが、これに習氏が逆襲を企てたと考えられます」（同・田中氏）

習氏の“粛清”は軍部だけがターゲットではないという説もある。田中氏によると、2022年10月に開催された中国共産党第20回全国代表大会の後、共産党の高官が少なくとも3人“突然死”した疑いがあるという。

「高官3人はあまりにも突然に亡くなったので、“不審死”と踏み込んだ表現をする中国ウォッチャーもいるほどです。本当に急死したのか、死因に疑問を持たれて当然の状況だったのか、中国当局は厳しい情報統制を敷いているので正確な分析は困難です。ただし、習氏が台湾統一と終身制に強い執念を燃やしているのは紛れもない事実です。習氏の極めて強権的な姿勢によって『習氏にとっての邪魔者が排除された』との情報が乱れ飛んでいるのでしょう。習氏の悲願は“二つの中国を統一した”という歴史的業績（レガシー）を打ち立て、生涯にわたり最高権力者の座にとどまることです。そして張氏のように台湾侵攻に反対する解放軍の幹部は少なくないことを考えると、なぜ次々と中央軍事委員会の委員が“失脚”していったのか、浮かび上がるものがあるはずです」（同・田中氏）

日本の安全保障に直結

今、中国ウォッチャーは「張氏の解放を求め、河北省保定に駐屯する第82集団軍、河南省新郷に駐屯する第83集団軍などの“張派”が北京に進駐し、習氏に圧力をかけている」という情報を入手しており、それが事実かどうか、分析に取り組んでいるという。

「中国、それも中国共産党の中で暗闘が繰り広げられている権力闘争と聞くと、『私たちには関係がない』と受け止める日本人も少なくないと思います。しかし、権力闘争の一因は台湾侵攻ですから、東アジアの安全保障に直結します。つまり日本人にも重要な関わりのある問題なのです。今後、張氏の名前が一切、表に出ない状況が続けば、習氏の勝利だと考えられます。一方、張氏の復権が報じられる事態になれば、習氏が追い詰められていることを意味します。今後の推移は、今年の日中関係における大きな注目ポイントであると言えます」（同・田中氏）

揺らぐ習近平体制は、総選挙で圧勝を果たした高市政権とどう対峙するのか。関連記事【“暗闘”続きで揺らぐ『習近平』体制…中国が高市首相の“答弁”に異常な反発を示す理由 専門家は『“反日”で団結するために利用している』と解説】では、その実態を報じている。

デイリー新潮編集部