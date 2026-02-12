スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「水菜の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「水菜の好きな食べ方は？」

・「水菜の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … サラダ 56%
・2位 おひたし 18%
・3位 スープ 18%
・4位 ナムル 6%
　
※小数点以下四捨五入

16,784票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単常備菜！水菜のナムル にんにくの香りが食欲そそる


【材料】（2人分）

水菜 1束
韓国のり 1枚
<調味料>
  ニンニク(すりおろし) 1/2片分
  白ネギ(みじん切り) 3cm
  すり白ゴマ 大さじ 1
  砂糖 少々
  しょうゆ 小さじ 2
  七味唐辛子 少々
  ゴマ油 小さじ 1.5

【下準備】

1、韓国のりは手でちぎる。

2、ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、沸騰した湯に分量外の塩少々を入れ、水菜を1分程ゆでて冷水に取る。水気を絞って根元を切り落とし、長さ3cmに切る。



2、(1)の水菜を＜調味料＞のボウルに入れて手でよく混ぜ合わせ、韓国のりも加えて軽く混ぜ、器に盛る。



(E・レシピ編集部)