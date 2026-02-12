「水菜の好きな食べ方は？」＜回答数16,784票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第438回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「水菜の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「水菜の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単常備菜！水菜のナムル にんにくの香りが食欲そそる
【材料】（2人分）
水菜 1束
韓国のり 1枚
<調味料>
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
白ネギ(みじん切り) 3cm
すり白ゴマ 大さじ 1
砂糖 少々
しょうゆ 小さじ 2
七味唐辛子 少々
ゴマ油 小さじ 1.5
【下準備】
1、韓国のりは手でちぎる。
2、ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、沸騰した湯に分量外の塩少々を入れ、水菜を1分程ゆでて冷水に取る。水気を絞って根元を切り落とし、長さ3cmに切る。
2、(1)の水菜を＜調味料＞のボウルに入れて手でよく混ぜ合わせ、韓国のりも加えて軽く混ぜ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
