渡辺直美、歌うのは恥ずかしいタイプ 意外な性格明かす 昨年ひそかに歌手デビューも「今後は多分ソロで何かを歌うことはない」
お笑い芸人の渡辺直美（38）が11日、東京ドームで行われたコメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』に出演。終了後の取材に対し「歌うのは恥ずかしいタイプ」と意外な性格を明かした。
【写真】意外にシャイ？全然見えない渡辺直美のパフォーマンス
公演では、自身の名前を伏せ「Peach Nap」という名前で昨年歌手デビューしたことを明かした渡辺。 東京ドーム公演に向けて2年間準備をしていたといい「東京ドームと言えば音楽だと思ったので、音楽をサプライズでやってみたらみんな盛り上がるんじゃないかと、実は昨年歌手デビューしていた」と理由を説明した。
英語バージョンの曲「Mizu」は、ミュージックビデオの再生回数が2390回にとどまり、「日本語で勝負しよう」と作った恋愛のあるあるソングは41回だったという。合計で8曲作ったといい「東京ドームで、あのPeach Nap!?と言われたかったけど、もう地獄。漫談になっちゃった」と笑いを誘った。
終了後の囲み取材では「歌を歌うのは恥ずかしいタイプなんです意外と。聞くのは好きなんですけど」と吐露。「今後は多分ソロで企画以外で何かを歌うことはないと思う。コラボでお笑い的な楽しいことができたらと思う」と話した。
コメディーショーは、ピン芸人では初めて東京ドームの公演が満員となった。ビヨンセの曲を使ったパフォーマンスのほか、渡辺の生い立ちからの歩みをトークやコントで紹介。千鳥やピース・又吉直樹ら豪華なゲストも駆けつけ、詰めかけた4万5000人を爆笑の渦に飲み込んだ。公演後には「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」でギネス記録の認定を受けた。
