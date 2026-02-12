冬の高尾山を象徴する恒例行事「第24回 高尾山の冬そばキャンペーン」が始まりました。京王電鉄と地元の実行委員会がタッグを組み、名物「高尾山のとろろそば」の魅力を発信するこのイベントは、1日限定の特別列車「高尾山冬そば号」の運行や、先着でもらえるオリジナルピンバッジなど、電車に乗って山歩きとグルメを楽しみたくなる仕掛けが満載です。本記事では、キャンペーンの見どころを徹底解説します。

24回続く「冬の風物詩」がもたらす地域の一体感

「高尾山の冬そばキャンペーン」が四半世紀近く続いている理由は、単なるグルメイベントに留まらず、鉄道会社と地元の商店会が連携している点にあります。特に注目すべきは、有料座席指定列車「Mt.TAKAO号」を活用したイベント列車の存在です。

新宿からの快適な移動を提供しつつ、駅長自らが「ふるまいそば」を配るという「手作り感のあるおもてなし」は、デジタル化が進む現代において、ファンとの貴重な接点となっています。また、スタンプラリーに「お買い物」の要素を組み込むことで、そば店以外の商店会へも足を運んでもらう仕組みは、地域振興のモデルケースとも言えるでしょう。

【2月14日限定】Mt.TAKAO1号が「高尾山冬そば号」に変身！

2026年2月14日（土）には、新宿駅10:00発の「Mt.TAKAO1号」が、特別に「高尾山冬そば号」として運行されます。この列車には嬉しい特典が用意されています。

乗車特典：オリジナル箸と“ふるまいそば”試食券

乗車した方全員に「オリジナル箸」がプレゼントされるほか、降車後に使用できる「試食券」が配布されます。この試食券を、高尾登山電鉄の清滝駅前へ持参すると、温かい「ふるまいそば」を試食することができます。

駅長自らがそばを振る舞う特別企画

試食会では、京王電鉄の駅長が自らそばを配る予定となっており、鉄道ファンにとっても思い出深い1日になりそうです。

※ご乗車には事前の座席指定券購入が必要です。

※荒天時はふるまいそばの中止、緊急時は運休の可能性があります。

スタンプを集めて限定バッジ＆豪華賞品をゲット！

キャンペーン期間中は、京王線・井の頭線の各駅で配布されるチラシが必須アイテムとなります。

先着2,000名！オリジナルピンバッジ

対象のそば処で800円以上のそば・うどんを注文し、スタンプを2つ集めて「高尾山口観光案内所」へ持っていくと、先着2,000名様に「オリジナルピンバッジ」が進呈されます。

Wチャンス賞：温泉招待券やケーブルカー乗車券が当たる

800円以上のうどん・そばを注文するか、または「高尾山商店会」での500円以上のお買い物を組み合わせ、合計3つのスタンプを集めると「Wチャンス賞」に応募可能です。抽選で以下の豪華賞品が当たります。

・フリースブランケット（ボトルケース入）：20名様

・京王高尾山温泉/極楽湯 招待券：10組20名様

・高尾登山電鉄ケーブルカー・リフト往復乗車券＋さる園・野草園入園券：10組20名様

・トリックアート美術館 招待券：10組20名様

さらに、チラシには各店舗で使える「100円引きクーポン」が3枚付いているため、お得に食べ歩きを楽しめます。

キャンペーン概要まとめ

・開催期間

2026年2月7日（土）〜3月15日（日）

・対象店舗

高尾山のふもとから山頂までの参加そば処14店

【ピンバッジ引き換え】

・場所：高尾山口観光案内所

・時間：8:00〜16:00（なくなり次第終了）

寒い冬だからこそ、温かいとろろそばが体に染み渡ります。2月14日の「冬そば号」を狙うもよし、期間中にのんびりスタンプを集めるもよし。ぜひ、この時期だけのご褒美を求めて、京王線で高尾山へ出かけてみてください。

