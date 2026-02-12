『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が内心「めんどくさい」と感じている就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

質問の意図を汲まない就活生

面接では、質問に対してどれだけ端的に答えられるかも評価の対象になります。にもかかわらず、質問の意図を汲まずに、背景や前提条件から丁寧に説明し始めてしまう就活生は少なくありません。

例えば、「なぜその行動を選んだのですか」という質問に対して、出来事の時系列を最初から最後まで説明してしまうケースです。本人としては誠実に答えているつもりでも、面接官からすると「質問の答えはどこだろう」と感じてしまいます。

仕事の現場では、相手が何を知りたがっているかを瞬時に判断する力が求められます。質問の意図を外した説明が続くと、「一緒に働くと効率が悪くなりそうだ」と思われてしまうのです。

一言で答えられる質問に、長く丁寧すぎる回答をする

もう一つ、「めんどくさい」と感じられやすいのが、回答が必要以上に長いケースです。特に、「はい・いいえ」で答えたうえで補足すれば十分な質問に対して、結論がなかなか出てこないと、評価は下がりやすくなります。

面接官は多くの候補者を限られた時間で見ています。その中で、要点が見えにくい回答が続くと、内容以前に負担を感じてしまいます。

丁寧さと冗長さは別物です。結論を先に述べ、その後に必要な理由を簡潔に補足する。この構造を意識できるかどうかで、印象は大きく変わります。

会話ではなく「自己プレゼン」を続けてしまう

面接を「自分を売り込む場」だと捉えすぎてしまうのも、注意が必要です。質問に対して、用意してきた自己PRを繰り返してしまうと、会話が成立しなくなります。

面接官が見ているのは、話の上手さではありません。問いかけに対して、どう受け取り、どう返すかというコミュニケーションの質です。

自己プレゼンが続くと、「こちらの話を聞いていないのではないか」「柔軟に対応できなさそうだ」と感じられてしまいます。結果として、能力以前に一緒に働くイメージが持ちにくくなります。

面接は一方通行の発表の場ではなく、会話の場です。次の面接では、自分が話している時間と、相手の質問に真正面から答えているかを意識してみてください。その視点を持つだけで、印象は大きく変わってきます。

