個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

キャッシュフローを読み解き、経営を分析する

窪田さんは本書の中で、経営分析における重要な指標として「フリーキャッシュフロー（フリーCF）」を解説しています。

「黒字倒産」という言葉があるように、損益計算書上の「利益」が出ているからといって、必ずしも手元にお金があるとは限りません。個人投資家として、投資先の実態を正しく見極めるためには、利益だけでなく、現金の動きを示す「キャッシュフロー」を読み解く力が必要です。

フリーCFの基本

まず、言葉の整理をしておきましょう。

フリーCFとは、簡単に言えば「企業の手元に残る自由に使える現金」のことです。

・フリーCF＝営業CF＋投資CF

・営業CF：本業で稼いだキャッシュ

・投資CF：設備投資などで出ていくキャッシュ

通常、成長企業は投資を続けるため投資CFはマイナスになります。営業CF（本業の稼ぎ）が、投資CFを上回っていれば、フリーCFはプラスになります。

利益とキャッシュフローの違い

では、「利益」と「フリーCF」がいかに違うか、企業活動を簡略化した例で説明します。

ある企業の1年間の活動は、次の通りです。

純利益とフリーCFを計算してみます。

純利益はゼロです。しかし、手元の現金（フリーCF）は200万円増えていることがわかります。

このような場合、損益計算書だけを見れば「利益が出ていない、停滞している会社」に見えるかもしれません。

しかし、キャッシュフローを見れば、過剰設備を売却し、「事業のスリム化や、収益性の改善を進めている姿」が浮かび上がってきます。

利益という1つの側面だけでは見落としてしまう、「企業の構造改革の兆し」や「資金繰りの実態」。それらを映し出してくれるのが、フリーCFなのです。

