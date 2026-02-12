フィギュアだけじゃない！ショートトラックにもいた韓国の“美人解説者”　五輪金2個、昨年末引退の30歳

現在行われているミラノ・コルティナ冬季五輪では、韓国でフィギュアスケートの解説を担当する元選手イム・ウンスの美貌が注目を集めているが、ショートトラックの“美しすぎる解説者”も圧巻の魅力でファンを虜にしている。

【写真】こんなグラマラスとは…韓国美女スケーターの圧巻ボディ

キム・アランは最近、自身のインスタグラムを更新。「応援は遠くにいても届く」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

ショートトラック解説のためイタリア現地を訪問中のキム・アランは、大会マスコット「ティナ」の巨大ぬいぐるみとの自撮り2SHOTをはじめ、試合会場を訪れた際の写真などを公開。目鼻立ちの整ったビジュアルで、見たものの多くを魅了していた。

（写真＝キム・アランInstagram）

キム・アランは1995年8月22日生まれの30歳。現役時代はショートトラック女子韓国代表のキャプテンを務め、オリンピックでは2014年ソチ大会で女子3000mリレー金メダル、2018年平昌大会で女子3000mリレー金メダル、2022年北京大会で女子3000mリレー銀メダルと3大会連続で表彰台を経験した。

その後、2025年2月のハルビン冬季アジア競技大会で解説者デビューを果たし、同年12月に現役を引退。選手生活を終えて間もなくミラノ・コルティナ冬季五輪の解説に抜てきされ、現役時代含め自身4度目となるオリンピックを実況席から見守っている。