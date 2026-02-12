「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）

重賞初制覇を目指すモートンアイランドが１１日、美浦Ｐで軽快な走りを披露。好タイムをマークして快勝した昨年１１月のデビュー戦以来となるが、さらに成長した姿をアピールした。きょうだいに活躍馬がそろう良血馬が、初タイトルを手にしてクラシックの舞台へ名乗りを上げる。一方、栗東坂路では白毛馬マルガが力強い動き。３戦ぶりに勝利を挙げて、こちらも春のＧ１へ弾みをつける。

純白の馬体を力強く弾ませた。栗東坂路で併せ馬を行った白毛馬マルガ。前半はホウオウタイタン（４歳１勝クラス）の後ろで折り合い、残り１Ｆで外へ出すと、回転力を上げて鋭い伸び。雨で力のいるチップを高く蹴り上げ、馬体を並べたまま４Ｆ５５秒７−４０秒４−１２秒８をマークした。北村助手は「きょうはお利口さん。落ち着いて馬の後ろで折り合いもついて、並べたらグッときている。厩舎では落ち着いているし、状態は悪くない」と満足げだった。

千八でレコード勝ちした新馬戦の後は、距離を１Ｆずつ短くして５、３着。千四の前走は後方から上がり最速と、それまでの逃げから一変。「前走みたいな競馬をしてくれたら。前２頭が残ったけど、しまいはきっちりときているから。今回も差せる競馬になってほしい」と決め手を生かすレースを思い描く。

姉には無敗で２１年桜花賞を制し、古馬でも２２年ヴィクトリアＭを勝ったソダシに、２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャと、見栄えだけではなく、実績も残している血統。姉がＧ１を勝った府中マイルで２つ目の白星を狙う。