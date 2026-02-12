タレントで女優の野呂佳代（42）が4月期のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜後10・00）に出演する。東京都知事を目指すことになる政治素人のスナックママ役。黒木華（35）扮する、選挙参謀となる主人公の相棒という大役で「いつも以上に気合を入れなければいけない時がきたぞ、野呂！」とたぎっている。

「カルテット」（TBS）などを手がけた佐野亜裕美プロデューサーと「舟を編む〜私、辞書つくります〜」（NHK）などで知られる脚本家の蛭田直美さんによるオリジナルのエンターテインメント。与党幹事長の娘で秘書だった主人公が政界を追い出され全て失う中、偶然出会ったスナックママを都知事にすべく選挙に挑んで奮闘する50日間を描く。

野呂は2012年のSDN48卒業後、バラエティー中心に活躍し、5年ほど前から女優としての存在感も発揮。昨年はオリコン調べの「ブレーク俳優ランキング（女性編）」で1位に輝いた。

今回の役どころを「つらい過去を抱えながらも今は元気に働いている。とにかく明るくて一生懸命」と表現。アイドル時代に苦労を経験するも、明るく懸命に活躍し続ける自身に通ずる部分もありそうで、ハマり役が期待できそうだ。