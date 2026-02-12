俳優の黒川想矢（16）が、舘ひろし（75）の主演映画「免許返納！？」（監督河合勇人、6月19日公開）に出演する。舘に憧れて舘プロ入りした黒川にとって、待望の映画初共演。「こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と驚きつつ、胸を高鳴らせた。

2人は2021年のNHK・BS時代劇「剣樹抄〜光圀公と俺〜」で共演。撮影当時小学生だった黒川は中学から勉強に専念しようと俳優を引退するつもりでいたが、同じ時間を過ごしたことで「一緒にいると安心感があるし、いろいろと教えてくれた」と舘に心酔。舘プロ入りを直談判し、自身の思いをしたためた手紙を渡した熱意が実り22年8月に所属となった。

その後は、カンヌ映画祭で脚本賞を受賞した23年「怪物」（監督是枝裕和）の主演の一人に抜てきされ、ブルーリボン賞新人賞などを受賞。邦画実写映画の興収記録を更新中の「国宝」では吉沢亮（32）の少年期を演じるなど、めきめきと頭角を現している。

「免許返納！？」は、舘演じる70歳を過ぎてもアクションに意欲を見せる映画スターの主人公・南条弘が、思わぬことから免許返納を迫られるコメディー。黒川は、南条の俳優仲間の息子役で、舘が「想矢じゃないと成立しない」と直々に指名した。

南条との出会いによって人生が大きく変わっていく役どころで、黒川の実人生とも重なる部分も多い。撮影を終え「初のコメディー映画ということもあり、緊張しつつも楽しんで役に向き合うことができました」と満足げに振り返った。

《西野七瀬「あぶ刑事」以来》女優の西野七瀬（31）が南条のマネジャー役で出演する。24年「帰ってきたあぶない刑事」以来の舘との共演で、南条に振り回されながらも時にはビシッと強く当たることもある役どころ。「この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ、というセリフの数々も全力で楽しませていただきました」と笑顔で話した。ほかに南条の所属事務所社長役で吉田鋼太郎（67）、俳優仲間役で宇崎竜童（79）が出演する。