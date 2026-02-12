◇練習試合 日本ハム3―3楽天 ※特別ルール（2026年2月11日 沖縄・名護）

伊藤、北山、達に6年ぶりに復帰した有原――。先発枠が6枠ならば、残りはわずか2枠。昨年の名護キャンプで、日本ハム・金村尚真投手（25）はすでに開幕投手を通達されていた。あれから一年。立場は変わった。今季は先発ローテーション入りを目指す戦いとなっている。

「今日は真っすぐを中心にバランスよく投げられたのでよかった。スライダー、カーブなど、いろんな変化球でストライクもとれた」

楽天との練習試合に先発した金村にとって、これが今季実戦初登板。初回1死で対戦した宗山の初球には最速151キロも計測した。「いい感じで来ている。あとは徐々に出力も上がってくる。結果を求めていく中で課題も出てくるので、しっかりと調整していければいいかな」と、2回1安打無失点の自己採点も合格だ。

課題も忘れなかった。「あまり、初球ストライクをとれなかった。先発である以上、初球は凄く大切になってくる」。昨季は開幕投手を任され、3・28西武戦でいきなりプロ初完封。一方で、8月からは中継ぎに配置転換となり、最終的な勝ち星も5勝にとどまった。今季の目標は「一年間、先発で回ること」と力を込める。

「昨年はキャンプの時点から投げる日も分かっていたので、練習でも緊張していた。今年は先発を奪いにいくということが、本当に楽しみ。残り2枠ですしね。切磋琢磨（せっさたくま）して頑張っていきたい」

先発も中継ぎもこなせる右腕だが、競争を勝ち抜き、万能性からの卒業を目指す。（横市 勇）