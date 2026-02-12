「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

朝日杯ＦＳ５着のリアライズシリウスが好気配を漂わせた。１１日小雨が降るなか、津村を背に美浦Ｗを単走。道中はリラックスしながらリズムよく駆け抜け、直線は外ラチ沿いを通ってペースをさらに上げて加速する。６Ｆ８３秒８−３７秒６−１１秒２をマークして、文句なしの最終リハを完了した。

デビューからコンビを組む鞍上は「前回は中間から全体的に重苦しさがあった」と振り返る。今回は１月２２日から４週続けてＷコースでの追い切りに騎乗するなど入念にコンタクトを取ってきた。「先週までで、これ以上やる必要のないぐらいの仕上がりだった。きょうは確認程度だったが本当にいい動き。余分な肉がないし、雰囲気的にも余裕があった。精神的に大人になりました」と納得の手応え。体だけではなくメンタル面の成長もあり、過去一番の仕上がりと言っても過言はない。

手塚久師のトーンも上がる。「今の持てる全力を出せる仕上がり。ここで頑張ってくれないと、先々楽しめないからね」と期待を込めた。新潟２歳Ｓに続く重賞２勝目へ、自信満々で送り出す。