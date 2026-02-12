「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）

エリキングが１１日、今年の始動戦の最終リハで軽快な動きを披露。早朝から雨が降り続くなか、ぬかるんだチップを苦にすることなく、栗東坂路を楽々と駆け上がった。１週前に栗東ＣＷでラスト１Ｆ１０秒８の猛時計をマークしていることもあり、４Ｆ５４秒６−３９秒０−１２秒７と単走で軽めのメニューだったが、気合乗りが良く充電完了を強く印象づけた。「しまいまでしっかりとやりました。馬場が良くなかったので、時計はそこまで出していませんが、馬の感じは良かったと思います」と中内田師は合格点を与えた。

初Ｇ１奪取に挑んだ前走の菊花賞は、エネルジコに及ばず銀メダル。「比較的上手に走ってくれたし、しまいも頑張ってきてくれましたが、若干距離が長かったですね」とトレーナーは敗因に挙げた。レース後はしっかりと休養に専念。「４歳になって成長が感じられ、さらなる飛躍を期待しています」と指揮官は前向きに語った。春の目標はドバイシーマＣ（３月２８日・ＵＡＥメイダン）だが、現時点ではまだ招待状が届いていない。ここで勝利を飾り、中東からの吉報を待つ。