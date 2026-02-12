「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）

長欠明けでも仕上がりは万全だ。ヘデントールの最終追いは１１日、美浦Ｗでの３頭併せ。先行したセブンメデュラス（４歳１勝クラス）を０秒３追走し、ゆったりと道中は流れるも折り合い面に不安ない。直線は３頭の真ん中から加速。３番手追走のトレヴィ（４歳１勝クラス）、先行したパートナーと併入も、勢いの違いは歴然だった。６Ｆ８４秒１−３８秒３−１１秒４。時計以上に動きには活気があった。

ここにきて上昇してきた。１週前追いでは前の馬に並ぶ時にややモタついたが、この日は余裕残しでスムーズに加速。太田助手は「馬なりで楽につかまえてくれましたね。先週に長めからやって一段良くなっています。馬も活発で元気良く過ごしている」と好感触だ。

昨年の天皇賞・春で待望のＧ１初制覇を達成。だが、その後に予定していた英国遠征を前に右後肢剝離骨折が判明して、長期休養を余儀なくされた。今回は復帰初戦。同助手も「強い相手がいるなかで、こちらは長欠明け。最後までしっかり仕上げていきたいし、輸送もクリアしてほしいですね」と気を引き締める。

強敵エリキングは昨年の菊花賞２着馬だが、こちらも一昨年の菊花賞２着馬。先輩としての意地を見せ、長いブランクからの完全復活を証明してみせる。