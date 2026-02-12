「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）

重賞初制覇を目指すモートンアイランドが１１日、美浦Ｐで軽快な走りを披露。好タイムをマークして快勝した昨年１１月のデビュー戦以来となるが、さらに成長した姿をアピールした。きょうだいに活躍馬がそろう良血馬が、初タイトルを手にしてクラシックの舞台へ名乗りを上げる。一方、栗東坂路では白毛馬マルガが力強い動き。３戦ぶりに勝利を挙げて、こちらも春のＧ１へ弾みをつける。

雨を切り裂き、俊敏な動きを披露した。１戦１勝のモートンアイランドは美浦Ｐで単走。終始リズム良く運び、５Ｆ６７秒７−３８秒３。最後は乗り手に軽く促されてもうひと伸びし、ラスト１Ｆ１１秒３でまとめた。

１週前の美浦Ｗでは掛かってラスト１Ｆ１３秒０と伸びあぐねたが、最終追いでしっかりと修正した。手塚久師は「チップだと負担がかかり過ぎていたようなので直前はポリで。ポリだとよく見えるね。ゲートも確認したけど、それも大丈夫だった。態勢は整った」とうなずいた。

昨年１１月の東京新馬戦を快勝。Ｖタイム１分３３秒６は、１８年のグランアレグリアに並び、東京マイル新馬戦史上２位タイという好時計だ。母モシーンは豪Ｇ１４勝の名牝で、半姉プリモシーンはマイル重賞３勝。全兄ダノンエアズロックは２４年プリンシパルＳを制しており、血統背景は申し分ない。指揮官も「能力は高い。調教もしっかりやれている。初戦と比べてテンションは高いが、当日に落ち着いて臨めれば」と素質を評価する。

走ると力みやすく首の位置も高めだが、手塚久師は重賞２着７回の実力派を引き合いに出した。「走り方はボンドガールに似ているんだよね。同じくらい走ってくれれば。能力はあると思うし、楽しみ」。キング姐さんとの新タッグで無傷２連勝ともなれば、桜への道がはっきりと浮かび上がるはずだ。