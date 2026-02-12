「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

ラヴェニューは１１日、栗東ＤＰで最終追い。ゆったりと落ち着いた脚取りで直線へ向くと、一気にスイッチがオンに。脚さばきはすごみを増し、６Ｆ８８秒０−３９秒０−１０秒９と鋭く伸びた。ラストの圧倒的なスピード感がスケールの大きさを物語る。友道師は「動きは良かったね。先週乗ってくれた菅原（明）騎手も『成長を感じる』と言ってくれたし、追ってからの反応も良くなっている」とうなずいた。

わずかキャリア１戦。ただ、その初陣が非凡な能力を証明するには十分過ぎる内容だった。スッと好位につけると、淡々と折り合い、４角では持ったまま先頭へ進出。ステッキを２発入れられただけでグングン伸び、あっという間に後続を５馬身突き放した。走破タイム１分４６秒７は、東京千八の新馬戦史上最速タイ。隠し切れないほどの大物感を見せつけた。

昨年のホープフルＳを熱発で回避。今回は真価が問われる舞台だ。「熱が出たのは一日だけで年末から乗り出せたので何ともないです」と言い切り、「むしろ１カ月半間隔を取れたことで成長を感じる」と順調な調整具合に胸を張った。

数々の名馬を手がけてきたトレーナーが「厩舎の３歳世代の中では一番動けているし、古馬の中に入っても引けを取らない」と太鼓判を押すほどの存在。ここは通過点。ノンストップで頂点へ駆け上がる。