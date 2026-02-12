「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉エルフィンＳを快勝したスウィートハピネス（牝、北出）は、引き続き高杉とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ直行予定。かささぎ賞２着のネネキリマル（牡、河嶋）はあざみ賞（２１日・小倉、芝１２００メートル）へ照準を合わせる。９着ポペット（牝、高橋康）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）に古川吉とのコンビ継続で向かう。紅梅Ｓ３着のテイエムスティール（牝、高橋一）も高杉でフィリーズＲへ。７日・小倉の未勝利戦を制したウォーターデライト（牡、高柳大）はマーガレットＳ（２８日・阪神、芝１２００メートル）を予定。

〈美浦〉７日の東京ダート戦で２勝目を挙げたマジッククッキー（牡、加藤士）は昇竜Ｓ（３月１５日・中京、ダート１４００メートル）へ。僚馬で８日の小倉で初勝利を挙げたシェーロドラート（牝）は、あざみ賞に続戦。同じく加藤士厩舎のガラベイヤ（牝）も同レースへ。フェアリーＳ５着のサンアントワーヌ（牝、鹿戸）はフィリーズＲへ向かう。鞍上は荻野極。