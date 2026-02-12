スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。日本選手4人は全員決勝進出が決定。NHK、テレ東が中継したこの試合。実況したアナウンサーの知識量が驚きを呼んでいる。

2022年北京五輪王者の平野歩夢のほか戸塚優斗、山田琉聖、平野流佳が出場した予選。実況を務めたのはTBSの熊崎風斗アナウンサーだ。

解説の青野令氏とともに各選手のランを伝えた。ダブルコーク1440やダブルマックツイストなど、技名もスラスラと口にし、その充実した知識量を感じさせていた。

夜明け前、X上の日本ファンも熊崎アナウンサーの実況に驚きの声をあげた。

「ハーフパイプ実況の人めっちゃ詳しくて技すぐに言えるすごいわ」

「実況、解説も丁寧だし明るくて最高です」

「めっちゃ詳しいな」

「なんでこんなに技の名前スラスラ出てくるの？」

「当たり前だけどものすごく勉強したのだろうなと感じられる圧倒的な知識量」

「分かりにくいのをよくぞ覚えてリアルタイムで見て判断して喋れるものだなと」

「スノーボードの技詳しいな」

「男子ハーフパイプの実況クマスだ〜〜！！」

「熊ちゃんめっちゃ勉強したんだろなースノボの技名実況するの難しそう」

日本勢は4人全員が決勝進出。これでスノーボード競技はここまで全種目、全員が予選突破を果たしている。



