西野七瀬、舘ひろしのマネージャー役に コメディ映画「免許返納!?」黒川想矢ら豪華キャスト解禁
【モデルプレス＝2026/02/12】俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』が6月19日に公開。この度主人公の南条弘をとりまく、確かな実力と華々しさをあわせもつ豪華キャストと場面写真が解禁された。
2025年に75歳を迎えながら益々活躍の場を広げている俳優・舘。「あぶない刑事」シリーズで見せる“ダンディー”な一面は多くのファンを魅了し続けてきたが、近年では、『ゴールデンカムイ』（2024）で70代の土方歳三を演じ、“渋カッコいい土方”という新アイコンを確立し、『港のひかり』（2025）で弱視の少年と目に見えない絆で結ばれていく元ヤクザの“おじさん”の生き様を丁寧に表現するなど、各界から高い評価を受けている。
そんな舘の主演最新作はまさかの【コメディ】。舘が演じるのは、映画スター・南条、70歳。芸術作品よりも、まだまだアクションがやりたいアクティブシニア俳優。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故を諫めるコメントがやたらと世間に持ち上げられ、いつの間にか周囲からはこんな声が「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」ダンディー、渋い、カッコいい、これまでのパブリックイメージ全てを覆す、“ドタバタコメディ”が誕生する。
映画スター・南条弘（舘）のマネージャー・川奈舞（かわな・まい）役には西野七瀬が決定。劇団☆新感線いのうえ歌舞伎「バサラオ」（2024）や映画『少年と犬』（2025）、そして現在放送中のドラマ「未来のムスコ」（TBS）と舞台、映画、ドラマへの出演が続き、あらゆるジャンルをしなやかにこなしていく西野が今度は映画スターにとことんふり回されるマネージャー役を務める。舘は西野について、「とにかく西野君のおかげで、すごく面白くなったと思います。本当に彼女が面白く演じてくれました。本当に感謝しています」と西野のコメディエンヌとしてのセンスを絶賛。元天才子役だったこともあり、南条に信頼を置かれている川奈は、南条のひっきりなしの喜怒哀楽に振り回されてうんざりしつつも、いざという時には冷徹にブレーキを踏み込むことができる鬼教官さながらの有能マネージャーである。
西野は「映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は『俳優とマネージャー』という配役で共演できることがまず嬉しかったです」と舘との再共演を喜びつつ、「わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました」と舘との掛け合いを楽しんだ様子を明かした。
南条の俳優仲間・尾崎誠の息子であり、南条との出会いで大きく人生が変わっていく来宮亮（きのみや・りょう）役には黒川想矢が決定。舘からの「想矢じゃないと成立しない」という熱烈オファーを受け出演に至った黒川だが、過去の舘との共演きっかけに舘が代表を務める事務所“舘プロ”に所属した経緯があるほど舘との出会いで人生を変えられた黒川にとって、自身と非常にリンクする運命的な役柄となる。黒川は映画『怪物』での主人公・麦野湊役では各方面から高く評価され、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞、第66回ブルーリボン賞新人賞をはじめ多数の映画賞で新人賞を受賞。さらに2025年、映画『国宝』にて主人公・立花喜久雄（吉沢亮）の幼少期を見事に演じ、第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞、第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞石原裕次郎賞新人賞を受賞。誰にも止められない躍進で日本映画界においてその名を轟かせた。
そんな黒川は「舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と憧れの舘との共演に歓喜し、「初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました」と初挑戦のコメディ作品への思いを明かした。さらに、「正直をいうと、僕の役柄はコメディというよりは、悔しさ苦しさを感じている役でした」と自身の役柄を説明したうえで、「皆さんが面白おかしく演技されている横で、笑いに堪える僕は、少し皆さんが羨ましかったですが、現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした」と現場での役との向き合い方を話している。
西野演じる川奈と共に南条にふり回されるもう1人の存在、南条の所属する芸能事務所の社長・三宅篤（みやけ・あつし）役には吉田鋼太郎が決定。これまでも唯一無二の存在感で数多くの作品に温かさも奥行きも与えてきた日本を代表する俳優の1人。お茶目な上司から強面の刑事まで幅広い役柄で人々を魅了し続け、現在も放送中のドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ）にて主人公・湖音波の義理人情に厚い父親を熱演している。吉田は「まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした」と舘との共演の喜びと舘のスター性を語り、「免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！」と作品をアピールしている。
南条と共に一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠（おざき・まこと）役には宇崎竜童が決定。ミュージシャン、俳優、音楽プロデューサーなど多岐に渡り自身を全身全霊で表現してきた宇崎。2025年公開の舘主演作・映画『港のひかり』では舘の親分を演じた宇崎が、今度は舘の戦友に挑む。宇崎は「舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像“舘ひろし”と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた」と舘との共演を回顧。「初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。画面の中で若返りハーレーに跨り痺れた。リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うTONEで呟いてみせる黒川kunの才にたじろぐ私。Entertainment 映画『免許返納!?』Please watch the movie！！」と“宇崎節”炸裂でコメントしている。（modelpress編集部）
映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は「俳優とマネージャー」という配役で共演できることがまず嬉しかったです。わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました。豪華な出演者の皆さんとの掛け合いも見どころのひとつだと思います。きっとこの映画でしか見れない舘さんが詰まってます。ぜひ楽しみに待っていてください！
舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした。初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました。正直をいうと、僕の役柄はコメディというよりは、悔しさ苦しさを感じている役でした。皆さんが面白おかしく演技されている横で、笑いに堪える僕は、少し皆さんが羨ましかったですが、現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした。ぜひ、『免許返納!?』楽しみにしていてください。
『免許がない！』が大好きな映画でしたので、まさかあの「南条弘」と同じ世界にいられるとは！まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした。演技も普段の会話も打てば響く軽やかな西野さんを含めた3人のシーン、見所のひとつだと思います！免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！『免許がない！』世代の方は勿論、難しい事は考えずただひたすら面白い映画が見たい！と思っている方々、是非劇場にお越しください！
舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像“舘ひろし”と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた。初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。画面の中で若返りハーレーに跨り痺れた。リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うTONEで呟いてみせる黒川kunの才にたじろぐ私。Entertainment 映画『免許返納!?』Please watch the movie！！
