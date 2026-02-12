真木あかりの12星座占い【2/12〜2/18】かに座はプレッシャーもチャンスと捉えて

牡羊座

社会的責任が高まる時期が巡ってくる

２月14日、「試練と制限の星」と呼ばれる土星が牡羊座に移動します。土星は２〜３年という長い時間をかけて、自分を鍛える機会をもたらしてくれる星。「試練」というとつい身構えてしまいそうなものですが、要は「社会でしっかりやっていくために、責任ある行動を求められる時期」と思っていてください。あなたならきっと、ふだんからそうしているはず。怖がる必要はないでしょう。土星が牡羊座に滞在する2028年春まで、こうした時期が続きます。

牡牛座

向上心の赴くまま欲張りに行動を

仕事において、新たなチャレンジをする時期が巡ってきました。よりハードルの高い業務に取り組んだり、転職を具体的に検討し始めたりと、これから先が楽しみになってくる人は多いでしょう。今は仕事から離れている人も、今ならではの働き方を見つけられるはず。すでにある枠組みに当てはまらない提案も、積極的にしてみるといいでしょう。幸いにして、人に恵まれる時期でもあります。気が置けない間柄の仲間や友達づてに、いい情報が飛び込んでくる予感も。

双子座

大きな夢をかなえるには何より人選が大事

夢や理想をかなえるための新たな計画が幕を開けそう。すでに頭の中で明確にビジョンを描いている人は、時期や規模を具体的にしてロードマップを作ってみるといいでしょう。賛同してくれる人も多く、仲間といっしょににぎやかに頑張ろうという気持ちにもなるかもしれませんが「船頭多くして船山に上る」という言葉もあります。誰彼構わず仲間に引き入れるのではなく、責任を持ってコミットしてくれる人を選ぶことが何より大事。志の有無を見極めて。

蟹座

プレッシャーはチャンスでもあるはず

大きなプロジェクトに参画したり、交渉を任されたりと、みんなの期待と責任を背負って力を尽くすような出来事が。そこまで大きな規模の話ではない場合も、プレッシャーを感じたり、あなたの決断ひとつで状況が変わったりと、気持ちが引き締まるような出来事が起こりやすいでしょう。曖昧にやり過ごすことも可能ではあるかもしれませんが、真正面から受けて立つほうが信頼され、今後が安泰になるはず。じっくりと時間をかけて、最善の結果につなげましょう。

獅子座

一対一で向き合う人が今と未来を変えていく

何かと「縁」を感じる星回り。インパクトの強い人との出会いをきっかけに価値観がグラグラと揺さぶられたり、忖度なしに真正面からぶつかることで関係性が一変したりと、この時期の人間関係は流れを変えるパワーを持っています。向き合うにはそれなりの覚悟が必要な相手も多いかもしれませんが、「成長のチャンス」と思えるなら誠意を尽くしてみてはいかがでしょうか。我慢するばかりが人間関係ではありません。対等な視点で、堂々と渡り合ってみて。

乙女座

人や出来事を整えることが大事

心身の健康を第一にしたいとき。無理な頑張り方はここで手放していきましょう。おそらくですが、あなたひとりが頑張ってどうにかなるという段階は、すでに過ぎているのです。周りの人に相談し、根本的な解決をはかっていきましょう。誰かの業務を代わりに引き受けていた人は、そろそろ本来やるべき人のところに戻しましょう。放り出すのではなく、その人に成長の機会を渡すのです。そんなふうに「本来の場所に戻す」ことをいくつか、選び取るときです。

天秤座

ご縁があったからには向き合う覚悟も必要

愛が新たな局面を迎えることに。ときめきというより「刺激」という言葉のほうが似合いそうな相手と出会ったり、急展開で恋がスタートする人は多いでしょう。ただ、これは恋愛以外の人間関係全般に言えることですが、曖昧さが許されない時期も同時にスタートします。ここから2028年くらいまでは、いい関係を続けていくためには覚悟と責任が求められるようになるのです。表面上の付き合いや、惰性でしかない関係はいったん清算へと向かうでしょう。

蠍座

日々の生活を整えると運気も整っていく

仕事で担当業務が増えるなど、何かと気ぜわしい日々が待ち受けているようです。趣味や推し活など好きなことをしてエナジーチャージをするのもいいのですが、星回り的に最優先したいのは生活改善。家での過ごし方や生活を見直すべき時期が巡ってきています。生活サイクルが乱れると仕事運や対人運も連動して不安定になりますから、栄養バランスのとれた食事をし、十分な睡眠時間をとるようにしましょう。あまり欲張らず、ひとつひとつ整えていけると理想的。

射手座

じっくり学ぶことに価値が生まれるとき

向学心に火がつきます。今までは「知ることが楽しい」くらいにとどまっていたテーマを、本格的にマスターしたいという意欲が湧いてくるのかもしれません。趣味を仕事にしたいと考えていた人は、ここから本気を出せば実現は十分可能なよう。大事なのは、ある程度時間をかけること。短期の努力で得られるものには、さほど面白みも価値もありません。長期的に向き合ってこそ、時間と労力を捧げる価値のある有意義な体験が得られると思っておいて。

山羊座

身近な人や場所に目を向けるとき

家族や住まいに関する課題が見えてきそう。薄々感じていた懸念点がいよいよ表面化したり、「本人がよければOK」と家族任せにしていたことがのっぴきならない状況に陥っていることが判明したりと、後回しにしていたことがついに浮上するのです。ここでの課題は、表面上キレイにして終わらせることはできません。時間をかければ、根本からしっかりと解決することができるので、必要であれば専門家に相談するなど有償での解決も検討するといいでしょう。

水瓶座

新たな挑戦に一歩踏み出すとき

新たなことを始めたり、思い切って環境を変えたりと、何かしらの「スタートライン」に立つ暗示が出ています。スタートする日を決める、専用のノートを買うなど小さな一歩も、立派なスタート。今できることをやればOKですし、「やらずにはいられない」という強い情熱こそが前へ進むエネルギーとなります。大事なのは、基礎を徹底すること。専門用語を覚えたり、繰り返しテキストを読み返して全体像を押さえて、思考の土台を作ることが欠かせません。

魚座

試練の時期が終わりようやく一段落

’23年あたりから頑張ってきたことがようやく一段落。プレッシャーから解放されたり、「ここまで来れば大丈夫だろう」とひと息ついたりと、ホッと胸をなで下ろす人は多そうです。急に気が抜けて、どこかフワフワした心境で過ごす方もいるでしょうか。それほどまでに努力した証しですから、リラックスしてご自分をいたわる時間を持ってみてはどうかと思います。お金まわりのことで動きがある時期でもあります。長い時間をかけて増やしていくことを考えて。