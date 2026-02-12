冬のボーナス「新入社員より少ない」再雇用の男性が漏らす失望。一方で100万円超えに「満足」と語る50代女性

冬のボーナスの明細を手にし、思わず溜息をつく人もいれば、笑みがこぼれる人もいる。投稿を寄せた60代男性（富山県／年収400万円）は、「電力会社の発電所保守・補修」に従事している。現在は再雇用という立場で、冬のボーナスは「49万円」だった。

額面だけを見れば「それなりに貰えているのでは？」と感じるかもしれないが、男性が抱える葛藤は根深い。

「新入社員より少ない。現役の3分の1以下。そのくせ、私より給料やボーナスの高い新人に教えろとか、モチベーションが持ちません」

こう本音をぶちまける男性。使い道も「現役の時と同じ生活水準のため、赤字の補填で消えます」と生活を維持するだけで精一杯の様子だ。（文：湊真智人）

105万円支給で「化粧品とサプリを一年分」買う女性も

一方、中小企業勤務ながらも、目を見張るような額を手にした人がいる。静岡県の50代女性（事務・管理／年収750万円）は、「建設業の総務」として働いており、今冬のボーナスについてこう語る。

「昨年は103万円だったが、今年は105万円だった。増えた理由は基本給が上がったから」

100万円の大台超えは羨ましい限りだ。「会社の業績が良い」ことも一因だという。女性は「金額には満足している」と断言しており、会社への信頼の高さが伺える。

気になる使い道については次のように書いている。

「投資と買い物。化粧品やサプリメントを一年分まとめて購入する」

将来を見据えて投資に回しつつ、日々の美容や健康維持にかかる経費をまとめ買いで賢く管理する。充実した懐事情が、心と生活にゆとりをもたらしている好例だ。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU