ロッテの応援団長や楽天の応援プロデューサーを務めるなど、広くスポーツ界で「応援のプロ」として知られる作曲家のジントシオ氏（４５）が、昨夏の甲子園で１６年ぶりに４強入りした県岐阜商の新チャンステーマ（チャンテ）を書き下ろし、このほど完成した。１４日に開かれる同校吹奏楽部の「創部１００周年記念演奏会」で初披露される予定だ。

同校の吹奏楽部といえば、昨夏の甲子園で郷ひろみの名曲「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ’９９」などのノリのいい演奏で、名門野球部を準決勝進出へと後押ししたことも記憶に新しい。

ここに新たな“援軍”が加わった。ジン氏作曲のオリジナルチャンテが完成し、１４日の記念演奏会で初めて奏でられることになったのだ。

事の発端は延長１１回タイブレークの死闘となった昨夏の甲子園準々決勝、県岐阜商−横浜戦だった。県岐阜商はＶ候補の一角を８−７で下し、全国の高校野球ファンの度肝を抜いた。同校吹奏楽部ＯＢ会長の牧野勝也さんは、以前から甲子園中継で流れるジンさん作の名曲「青のプライド」のファンで、「ウチにも１曲つくってほしい」との夢を持っていた。

「でも面識もなく、ツテもないなと思っていて…ところが横浜戦の選手たちの頑張りを見ていたら、心が奮い立って。あの勝利の翌日、ダメ元でジンさんにメールを送ったんです」

ジン氏からは、わずか１時間後に返信が届いた。「周りを巻き込んでやりましょう」との内容だった。ジン氏は言う。「昨夏の甲子園の活躍を思い出しながら、疾走感あふれるメロディーを意識しました。手応えはすごくあります」。曲は完成し、１１日にはジンさんが同校を訪問。そもそもは指導を行う予定だったが、「最初の演奏から、修正するところがないほどでした。完璧でした」と高い完成度に驚嘆した。

１４日の記念演奏会では、異例の「曲目選挙」が実施される。４つの候補のうちからどれが最高か、会場で投票を行うというものだ。後日、野球部などの意向も反映した上で、最終決定する方針だという。周囲を巻き込むことで、「みんなのうた」として、愛されるチャンテにしたいとの願いもある。

「新しい１００年に向けて、この曲とともに甲子園で新しいムーブメントを起こしてほしい」とジン氏。名門伝統校と稀代の応援家による夢コラボ。聖地で鳴り響く瞬間が、今から待ち遠しい。（加藤弘士）