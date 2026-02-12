俳優・舘ひろしの主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、６月１９日全国公開）に、元乃木坂４６で女優の西野七瀬、俳優の黒川想矢、吉田鋼太郎、宇崎竜童が出演することが１１日、分かった。

舘に負けない輝きを放つ超豪華キャストが、珠玉のコメディー映画に花を添える。

西野は、舘が演じる映画スター・南条弘に振り回されるマネジャー役。舘とは２０２４年の映画「帰ってきた あぶない刑事」以来となる共演で「わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、『遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！』と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました」とコメントした。

舘は「とにかく西野君のおかげで、すごく面白くなったと思います。本当に彼女が面白く演じてくれました。本当に感謝しています」と、コメディエンヌとしての西野を絶賛している。

大ヒット映画「国宝」で主人公の幼少期を好演した黒川は、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年役。事務所の先輩でもある舘から「想矢じゃないと成立しない」という熱烈オファーに応えた。「舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約３年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と感激。初挑戦のコメディーに「緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました」とし「現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした」と撮影現場を振り返った。

吉田は、南条が所属する芸能事務所の社長役。「まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！ まさか絡みが山ほどあるとは！ まさかだらけの体験でした」と舘のスター性を語り、「免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います」とアピールした。

宇崎は、南条とともに一時代を築いた俳優仲間を演じる。舘が昨年主演した映画「港のひかり」でも共演しており、「舘ｓａｎと再びカメラの前に立つ歓（よろこ）びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像“舘ひろし”と重なるｃｏｍｉｃａｌなセリフやリアクションにクスッときた」と述懐。「初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。画面の中で若返りハーレーに跨り痺（しび）れた。リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うＴＯＮＥで呟（つぶや）いてみせる黒川ｋｕｎの才にたじろぐ私。Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 映画『免許返納！？』Ｐｌｅａｓｅ ｗａｔｃｈ ｔｈｅ ｍｏｖｉｅ！！」と、宇崎節をさく裂させた。