◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセン

持ち前の脚力で楽々と駆け抜けた。前走の朝日杯ＦＳ５着から巻き返しを狙うリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、上々の動きで好仕上がりをアピールした。美浦・Ｗコース単走で６ハロン８３秒８―１１秒２を馬なりでマークして、雨で渋った馬場をものともせずにしまいを伸ばした。手綱を執った津村明秀騎手は「今日は単走でサッと確認程度でした。本当にいい動きをしていた」と、迷いなく言い切るほどだった。

４か月の休み明けだった前走は、馬体重１２キロ増の５３０キロと大型馬らしく余裕があった感じだった。この中間は使った効果もあり、４週連続で追い切りに騎乗した鞍上が「３週前に乗った時から前回とは違うなという感じがした。余分な肉がなく、確実に前走より良くなっています」と、十分な手応えを感じている。

さらに前走はゲート入りを渋り、そこで消耗したロスも響いた印象だ。この日はゲートの確認もして、手塚久調教師は「素直に入るし、そこはプラス」と納得の表情だ。春のクラシック戦線を見据えて指揮官は「先が楽しみになるような競馬をしてほしい」ときっぱり。厩舎の先輩にあたる昨年の覇者マスカレードボールに続き、“出世レース”から弾みをつける。

（坂本 達洋）