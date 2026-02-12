セント・フォース所属の山内彩加アナ、東京ドームで“神席” 「前から5列目」喜びショット公開
元CBCテレビでセント・フォース所属の山内彩加アナウンサー（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。東京ドーム公演を“神席”で楽しんだことを報告した。
【画像】東京ドーム公演、“神席”を喜ぶ山内アナ
投稿で、東京ドームをバックに“チケット”を掲げた写真を公開。「神席を引き当て、前から5列目」「一生分のハピネスを受け取った」と喜びをつづった。ハッシュタグには「渡辺直美20東京ドーム」などと添えられている。
お笑い芸人の渡辺直美（38）はきょう11日、単独コメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』を同所で開催。ピン芸人では初めて東京ドームの公演で、チケットは完売。4万5000人を爆笑の渦に飲み込んだ。
山内アナは、2017年にCBCテレビ入社。『チャント！』キャスターや『キユーピー3分クッキング』『ザコシ乱入』、ラジオ『北野誠のズバリ』などに出演。今年6月、昨年11月末から体調不良により休職し、今年5月31日付で退社したことを明らかにしていた。7月に結婚を発表した。昨年9月にセント・フォース所属を報告した。
