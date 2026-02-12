棗（奥野壮）＆斗真（豊田裕大）、前途多難なブライダル企画 『コスラバ2』第5話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第5話「前途多難なブライダル企画」が、きょう12日深夜1時20分から放送される。
【場面写真】前途多難なブライダル企画に励む間宮（奥野壮）
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
棗は、ブランドミューズの弓原リサ（岡本夏美）が結婚を予定していると、斗真から知らされた。リサからの指名でブライダルフォトのメイクは斗真が担当することになり、棗もなぜか企画チームに抜てきされた。何事も経験だと打ち合わせに臨む棗だったが、自分だけ場違いだと萎縮してしまう。
しかし、斗真からなかなか打ち合わせに参加できない自分とチームの窓口になってほしいと頼られ、前向きに挑もうと張り切る。
