北山宏光、密輸犯に“なりきって”推理 『突破ファイル』スタジオ初登場
歌手・俳優の北山宏光が、きょう12日放送の日本テレビ系「THE 突破ファイル『空港税関＆草薙バイト！真冬の大ピンチを切り抜けろSP』」（後7：00〜後7：54）に出演。同番組のスタジオ初登場で、難関クイズを“なりきり”で挑戦した。
【画像】ハラハラの展開が…『THE 突破ファイル』別カット
反響を集めている「突破空港税関」は、今回も木村昴とアンミカ監視官のタッグが密輸犯を追い詰める。高田夏帆、田中美久係員にミカ監視官がポジティブ名言を発しながらランチタイムを楽しんでいると、4人のもとに通報が入る。向かった先にいたのは挙動不審な様子のベトナム人女性。
パスポートに目を通すと、頻繁に日本に来ているようだ。彼女は日本の専門学校で接客を学んでいるというが、なにやら大量の汗をかいて緊張している…。この様子から木村監視官は何かを隠していると確信。
しかし、スーツケースに入った大量の荷物を検査しても何も出てこない。何かをひらめいた木村監視官は田中係員と空港内のトイレに向かい、「ある手がかり」を発見。意外な場所に隠されたスタジオ騒然の「密輸品」とは。
北山は、VTRの密輸犯になりきって考えてみることに。同じくスタジオゲスト、田辺桃子の「可愛い」答えに内村もメロメロ…。解答者一同苦戦する中、めるるがいつもの珍解答…と思いきや、そこには手掛かりとなるヒントが。
草薙航基（宮下草薙）の「アルバイトシリーズ」は、今回はスキー場でのバイト。愚痴をこぼしながら同僚の阿久津仁愛と雪かき作業をしていると、STU48・工藤理子が「ハッピーバレンタイン〜！」とチョコレートの差し入れ。草薙が早速食べ始め、阿久津に「もっとありがたみを感じながら」とたしなめられると、「これは義理チョコだ。義理 義理 義理！!」といつものネガティブを炸裂。そんな中、動けなくなってしまったスキー客を救助中の理子が崖下に滑落したとの通報が。
現場へ向かった草薙と阿久津は濃霧の中なんとか理子を発見。しかし、滑落したときに怪我を負い一人では動けない様子。その時、大規模な雪崩が発生、3人は巻き込まれ遭難してしまう。
無線で連絡するも、猛吹雪で救助隊は向かえない。極寒の中、3人は雪洞を作って天候の回復を待つことに。低体温症の症状が出始めている理子だが、誰も毛布など体を温めるものを持っていない。
最後の力を振り絞り向かったのは近くの廃校。ところが、壁はボロボロで寒さをしのげる状態ではないどころか、暖をとれるほど火がつくものも見つからない。絶体絶命の大ピンチで、低体温症に陥った理子を救った方法とは。
ガクテンソクよじょうは学校の「ある場所」がカギだと解答。田辺のワイルドな答えには、思わずサンドウィッチマン伊達からツッコミが。極寒の廃校で無事に一夜を過ごした突破術、その答えは意外にもすぐ近くにあった。
