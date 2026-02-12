舘ひろし（75）主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）に、西野七瀬（31）黒川想矢（16）吉田鋼太郎（67）宇崎竜童（79）が出演することが11日、分かった。それぞれの出演シーンも解禁になった。

舘演じる映画スター南条弘の免許返納をめぐるドタバタコメディー作品。西野は映画「帰ってきた あぶない刑事」（24年）に続いて舘と共演する。同作では探偵と警察官という設定だった。西野は「俳優とマネージャーという配役で共演できることがまずうれしかったです。私が演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！ もっと冷たくてもいいよ！ と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！ というせりふの数々も、全力で楽しませていただきました」とコメントを寄せた。舘も「西野君のおかげで、すごくおもしろくなった。本当に感謝しています」と絶賛している。

黒川は、俳優仲間の息子で、主人公との出会いで大きく人生が変わるという少年を演じる。黒川がドラマで舘と共演し、舘に憧れて舘プロ入りした経緯もあり、舘が「想矢じゃないと成立しない」と熱烈オファーしたという。黒川は「舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした。初コメディー映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました」と、映画初共演と初コメディー出演を喜んだ。解禁されたシーン写真から、バイクに2人乗りする場面もあることが分かった。

吉田、宇崎も舘との共演を喜んでいる。芸能事務所社長役の吉田は「まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！ まさか絡みが山ほどあるとは！ まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくものすごくカッコよく、本物の映画スターでした。演技も普段の会話も打てば響く軽やかな西野さんを含めた3人のシーン、見所のひとつだと思います！」。

俳優仲間役の宇崎は、昨年公開の映画「港のひかり」に続く共演に「舘sanと再びカメラの前に立つ喜びを感じながら楽しく撮影に臨むことができました。実像”舘ひろし”と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた」などとコメントしている。