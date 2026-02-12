TWICE・ダヒョン、足首骨折で当面活動休止「継続的な治療および十分な休養が必要」 北米ツアーは欠席
TWICEは11日、公式サイトを更新。メンバーのDAHYUN（ダヒョン）について、骨折の診断を受けたため、当面の間活動を休止すると報告した。
【Xより】TWICE・ダヒョンの今後の活動について報告
「北米ツアーの初期段階において、DAHYUNは足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を受けながら活動を続けておりました。韓国帰国後、さらに精密検査を受けた結果、骨折との診断を受けました。医師の所見に基づき、継続的な治療および十分な休養が必要であるとの判断に至りました」と報告した。
できる限りステージに立つため努力をしていたが「公演では継続的な歩行やジャンプ、振り付けなど負傷部位に大きな負担がかかる動きが伴うため、出演を続けることが回復の妨げになる可能性があると判断いたしました」と説明。「アーティスト本人、当社および医療専門家との慎重な協議の結果、健康を最優先に考え、2月13日から3月7日まで予定されている北米ツアー日程には参加しないことを決定いたしました」とし「当面の間、DAHYUNは治療と回復に専念し、万全の状態でファンの皆さまのもとへ戻れるよう努めてまいります」と伝えた。
「今後のスケジュールへの参加可否につきましては、回復状況を慎重に見守りながら、本人および医療専門家との協議のうえ決定いたします」と案内した。
TWICEは、ナヨン、ジョンヨン、ジヒョ、ダヒョン、チェヨン、モモ、サナ、ミナ、ツウィによる9人組ガールズグループ。オーディション番組で選ばれ、2015年10月にデビュー。ヒット曲「TT」の振り付けに登場する「TTポーズ」が、日本でも話題になった。2017年6月、ベストアルバム『#TWICE』で日本デビュー。2017年12月、『第68回 NHK紅白歌合戦』に初出場。19年3月、自身初となる東京ドーム公演を行い（2日間計10万人）、23年5月には韓国発のガールズグループ史上初のスタジアム単独公演を行い、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させるなど、数々の記録を残している。
ダヒョンは、1998年5月28日生まれ。TWICEとしての活動のほか、2025年には、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で主演を務めるなど俳優業にも取り組んでいる。
【報告全文】
こんにちは、JYPエンターテインメントです。
TWICEメンバーのDAHYUNについて、今後のスケジュールに関するご案内です。
北米ツアーの初期段階において、DAHYUNは足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を受けながら活動を続けておりました。韓国帰国後、さらに精密検査を受けた結果、骨折との診断を受けました。医師の所見に基づき、継続的な治療および十分な休養が必要であるとの判断に至りました。
ツアー期間中、DAHYUNはファンの皆さまにお会いすることを心から楽しみにしており、負傷後も着席でのパフォーマンスを行うなど、できる限りステージに立とうと努力してまいりました。
しかしながら、公演では継続的な歩行やジャンプ、振り付けなど負傷部位に大きな負担がかかる動きが伴うため、出演を続けることが回復の妨げになる可能性があると判断いたしました。
アーティスト本人、当社および医療専門家との慎重な協議の結果、健康を最優先に考え、2月13日から3月7日まで予定されている北米ツアー日程には参加しないことを決定いたしました。
当面の間、DAHYUNは治療と回復に専念し、万全の状態でファンの皆さまのもとへ戻れるよう努めてまいります。
今後のスケジュールへの参加可否につきましては、回復状況を慎重に見守りながら、本人および医療専門家との協議のうえ決定いたします。
本件により驚かれたファンの皆さまには心よりお詫び申し上げます。DAHYUNの回復を最優先とした決定であることをご理解いただけますと幸いです。
いつも変わらぬご愛情と温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。
JYPエンターテインメント
