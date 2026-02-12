女優黒木華（35）が、4月スタートのカンテレ・フジ系ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時）で主演を務めることが11日、分かった。相棒役は野呂佳代（42）が務める。

同作は、政界を追い出された主人公（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックのママ（野呂）をスカウトし、東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな選挙エンターテインメント。オリジナル脚本で、若くして政治の世界で生きてきた女性と市井に生きる女性がタッグを組み奮闘する50日間の物語を描く。

黒木は「政治の話と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、セリフに本当に元気をもらえます。政治がテーマではありますが、人間が抱える生きづらさにも触れる、この物語の熱さに惹かれました」と台本を読んでの感想を話し、「一生懸命に、まっすぐに生きることが少し恥ずかしいとされる風潮がある今の時代にこそ届けたい作品です」とアピールした。

黒木と初めて本格共演となる野呂は「ひとりひとりのキャラクターを自分に置き換えられるくらい物語の中に入り込める台本で、本当におもしろいです！視聴者の皆さんの活力になるようなドラマにしたいと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください！」と熱いコメントを寄せた。