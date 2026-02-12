「これほど悔しい4位はない」冨高日向子、“0.2点差”のターン点で涙のメダル逸　攻め切った滑りに称賛相次ぐ【冬季五輪】

冨高の攻めた滑りに賛辞が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が現地時間2月11日に行われ、日本の冨高日向子が4位入賞を果たした。銅メダル獲得のペリーヌ・ラフォン（フランス）と同点となったが、ターン点の差により冨高は及ばず、悔しい4位に終わった。

決勝1回目、冨高は79.42点をマークし3位で2回目に進出。8選手により争われる決勝2回目でも、ターンや2度のエアをミスなくこなし、スピードに乗ったまま27秒03のタイムでフィニッシュした。

残り2人の時点で、78.00点を記録した冨高が3位に入り、メダルの行方を見守る展開に。だが、その直後に滑ったジェーリン・カウフ（米国）が80.77点で2位に食い込むと、その瞬間に冨高のメダルの可能性が消えた。金メダルはエリザベス・レブリー（米国）が獲得。フリースタイル女子モーグルは、米国選手が1位、2位となった。

3位のラフォンと冨高はいずれも78.00点をマーク。しかし、ターン点が46.2点のラフォンに対し、冨高は46.0点と、わずか0.2点の差でメダルに届かなかった。

モーグル競技の採点で重要視され、順位を決定する上で優先されるターン点が明暗を分ける結果に。それでも、冨高は競技後、悔しさを滲ませながらも、自身のパフォーマンスについてフラッシュインタビューでポジティブな言葉で振り返った。「目指していた自分の一番良い滑りというのは出来たと思います」と述べた他、3位通過だった決勝1回目を上回るつもりだったとして、「守りに入るのではなく、攻め切った上でのこの順位ならしょうがない」と心境を語っている。