“高すぎる五輪チケット”が生んだ空席問題　現地メディアが警鐘、伊代表選手も苦言「来場をためらわせる」【冬季五輪】

イタリア代表のゴッジャも危機感を覚えているようだ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は連日、トップアスリートのハイパフォーマンスが繰り広げられ、大会前半より盛り上がりをみせている。だがその一方で、現地メディアは運営面での課題も少なくないと警鐘を鳴らす。

チケットの価格が五輪現地観戦の妨げになっていると伝えるのは、イタリアニュースサイト『il Nord Est』だ。現地時間2月11日配信の記事の中で、「チケットが非常に高額であることは、もう1年前から分かっていた。しかし、その結果がスタンドの空席を生み、イタリア代表への応援を減退させ、さらには出場選手までも不満を抱かせることになるとは、そこまで予測できるものではなかった」と打ち明けている。

今大会で女子アルペン競技に出場しており、コルティナでの開会式で聖火最終ランナーも務めた、イタリアのソフィア・ゴッジャのコメントを掲載しており、その中では、「ワールドカップのほうがずっと熱気がある」「（五輪は）チケットもはるかに高い。だから、いわば来場をためらわせる要因になっている」と苦言が並んでいる。

記事では、ゴッジャの出場種目の1つである女子スーパーGの観戦チケットの一部を例に挙げており、「トファーネ会場への入場料はカテゴリーAで220ユーロ（日本円で約40,000円）、第2カテゴリーで100ユーロ（同18,200円）」と説明。その上で同メディアは、「オリンピックとは言え、決して安価ではない」と評している。