「考えた人、天才？」何気ない“裏設定”に仰天の声も　愛らしいオコジョのマスコットが人気沸騰「ただの癒しでは終わらない」【冬季五輪】

選手たちの間でも人気が集まっているティナとミロ(C)Getty Images

その“姿”を見ることすらも難しい状況なようだ。日夜、トップアスリートたちによる熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ冬季五輪。このウインタースポーツの祭典を彩っているのが、今大会のマスコットである「ティナ」（オリンピック）と「ミロ」（パラリンピック）の姉弟だ。

山間地に生息するオコジョがモチーフとなり、「イタリア人にとって身近」という理由から採用された2体。白（ティナ）と茶色（ミロ）の素朴な色合いと愛らしい見た目もあいまって開催前から人気が沸騰。現地ミラノのショップでは爆発的な売り上げを誇っており、各店舗で売り切れ続出の事態になっているという。

お土産として持ち帰ろうとしている選手たちの間でも、あまりの品薄状態に悲鳴が上がっているという「ティナ」と「ミロ」の存在。そんな愛されマスコットについて、英紙『The Independent』は「この愛すべきキャラクターのぬいぐるみを見つけることは、ほぼ不可能に近い課題だ」と指摘。「その品薄ぶりは、グッズ購入を求める観客に絶望感をもたらしている」とリポートしている。

まさに社会現象ともなりつつある。そんな「ティナ」と「ミロ」は、日本でのじわじわと人気が広まっている。X上では「めっちゃかわいい」「ただの癒しでは終わらない」「パリの時より良い」「値段見たらたまげた。予想の倍以上」といった反響が拡大。