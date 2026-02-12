◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は１分９秒８５で２４位だった。今大会開会式では日本選手団の旗手を務めた２５歳。本命の５００メートルでは２大会連続のメダル獲得を狙う。世界記録保持者の「怪物」ジョーダン・ストルツ（米国）が１分６秒２８の五輪新記録で金メダルを獲得した。

森重は最初の２００メートルを全体５位の１６秒２１で通過。積極的なレースを仕掛けたが、ラスト１周は２８秒４５と大きくラップタイムを落とした。「求めていた結果は得られなかった」と下位に沈み、レース後は悔しさを見せた。

先月行われたＷ杯最終戦では５００メートルで転倒。左膝に痛みを覚えて五輪前の最終戦を終えていた。「痛みはないが、膝の左右のバランスは日によって崩れることもある」と明かした。カーブの回り方を強みとしているが、「２００メートル通過後のカーブはいつもならもっとスピードに乗ってくる。そこが出口にかけて（スピードが）乗らなかったので、理由を考えて修正したい」と早急な改善を求めた。

２２年北京大会に続き２度目の五輪。前回は無観客で、大歓声を浴びる五輪は初めて経験した。８割ほどはオレンジの服を着用したオランダのファンだったが、「楽しく滑れた。全選手応援してくれたので、背中を押してくれるような感覚だった」と充実した表情を見せた。

本命種目の５００メートルを前にレースを経験したことは大きい。１４日に行われる同種目に向けて「攻めきらないと勝てない。それくらい厳しいと思う。自分らしい攻めきったレースをして、ゴールできれば」。最大のライバルはこの日金メダルを獲得した「怪物」ストルツ。ほかにも銀メダルだったイエニング・デボー（オランダ）、４位と表彰台までわずかだったダミアン・ジュレク（ポーランド）と強敵ぞろいだ。再び積極的なレースで２大会連続メダルへ強豪に挑む。