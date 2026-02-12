◆紅白戦 紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）

巨人のドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１１日、初実戦となる紅白戦で“プロ初安打”を放ってアピールした。「まだまだ上げていきたいです」と地元で行われる那覇キャンプではさらにギアを上げる。

コンパクトにはじき返した。紅組の「９番・遊撃」でスタメン出場すると、５回２死、フルカウントから松浦の高めの速球を中前へはじき返して初安打。ホッとした表情を浮かべた。強肩、俊足に加えて魅力のあるパンチのある打撃をアピールするべく、食らいついた。

６回裏からはサードの守備にも入った。本職は遊撃だが「セカンド、サードもできないと出場機会をもらえない。まずは機会をもらって信頼を勝ち取ってレギュラーをつかみたい」と背番号３３。ルーキーらしくガムシャラに出番をつかみにいく。

【清水隆行Ｐｏｉｎｔ】 小浜の“我慢強さ”が光った。５回２死から中前安打を放った打席。１ボール２ストライクからフルカウントに持ち込んだが、もっと追いかけてもおかしくないという低めの変化球を２球見極めた。フルカウントになってからもコンパクトにセンターへはじき返した。いいところを見せたい場面でも「ストライクを取りにくるだろう」と安易に決めつけて強振せず、ある程度自分に制限をかけて打ちに行った。俊足、強肩のイメージが先行しているが、関係者からパンチ力も備えていると聞く。カウントに応じて打撃を変えていける実戦派でもあると感じた。（野球評論家・清水 隆行）