◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・５０点の７位で、１２人で争う決勝に進んだ。

平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負った。痛めた左膝は大きさが２倍ぐらいに腫れ、「トイレに行くのも一苦労」と松葉づえや車いすの生活を強いられた。日本に緊急帰国し、リハビリに励んで段階的に練習を再開。「戻れる可能性が１％でもあるならば、ここに来て滑りたい」と諦めずに前を向き、驚異的な回復力を見せ、奇跡の突破を果たした。

この日、会場で見守った五輪３度金メダルで２２年北京五輪後に引退したレジェンド、ショーン・ホワイト氏（米国）と笑顔で雑談する場面もあった。「ショーンから、この前もけがの心配で連絡をくれた。まさかいるとは思っていなかった。けがの心配だったり、『元気か？』『家族は来ているか？』という話をして、あとは『楽しんで』という声をかけてもらった」と平野はうれしそうだった。