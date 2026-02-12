タレントのミッツ・マングローブが11日放送の「東野幸治＆寺島しのぶのR−50 人生でやらないと後悔するコト！」（午後8時＝関西ローカル）に出演。美容整形に興味があるものの、医師に必ず止められることを明かした。

番組は、50歳以上の人にスポットを当て、「人生でやりたいこと」などを取り上げるトークバラエティー。

ミッツは、自身のやってみたいことについて聞かれると「美容整形」と言い、顔の中でも、特に気になるのが「鼻なんですけど…」と打ち明けた。

自身の鼻について「世の中で、この鼻は『整形に失敗した鼻だ』って言われてるんですよ。ちょっと特殊でしょ？ 鼻の穴の形とか…。でも（整形）してないんですよ」と話した。

実際に美容整形を考えたそうで、「この鼻を、“やれるもんならやってごらん”ってぐらい、結構いろんな先生に相談したんです」と、実際に美容外科医に相談してみたという。

ところが、「『ミッツさんの鼻は怖くて触れません』って…。『これは変えない方がいいです』ぐらいの感じで諭されるのよ、逆に。いやいや、やってください、お金払うからって言ってるのに、『いや、怖い怖い』って…」と、必ず断られてしまうことを明かしていた。