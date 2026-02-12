¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¡14Æü¡Á16Æü¤ÏÀÅ²¬¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡¡²ÖÊ´ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
¤³¤ÎÀèÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¤Ç¤Ï14Æü(ÅÚ)¤«¤é16Æü(·î)¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×Í½ÁÛ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âº£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´û¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤â
2·î¤âÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤Ï¡¢1·î°Ê¹ß¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò¡¢2ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤ò¡¢¤½¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»ÏÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤ï¤º¤«¤Ê²ÖÊ´¤Ï´û¤Ë1·î¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
16Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¡¡ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë
¤³¤ÎÀè¤Îµ¤²¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï16Æü(·î)º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë14Æü(ÅÚ)¤È15Æü(Æü)¤Ï³ÆÃÏ¤Ç15¡î°Ê¾å¤Ç¡¢16Æü(Æü)¤ÏÀÅ²¬¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤ÉÅì³¤¤Ç20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µ´Ö¤Î²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢14Æü(ÅÚ)¤«¤é16Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍº²Ö¤¬³«¤¤¤Æ²ÖÊ´¤òÊü½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶·¹¸þ¤Ï?
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·î²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯(2026Ç¯)¤Î½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
Ä¹Ìî,
½»Âð,
¥Û¥Æ¥ë,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ê©ÃÅ